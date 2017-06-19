Трамп покинул посты в более 500 компаниях до начала работы в правительстве США

Президент США Дональд Трамп покинул посты в 565 компаниях перед тем, как занял должность в правительстве. Об этом свидетельствуют данные его финансовой отчетности за 2016 год, размещенные на сайте Управления по этике при Правительстве США.

Как следует из документа, Трамп также владел долями в 544 компаниях. Большинство компаний, имеющих отношение к Трампу, были связаны с отельным бизнесом, арендой и гольфом.

Наибольший доход Трамп получал от компаний, работающих в сфере отельного бизнеса и недвижимости. Так, например, расположенная в Лас-Вегасе башня, управление которой принадлежит компании Trump Ruffin Tower, и где располагается Trump International Hotel, получила за отчетный период $41,4 млн, из которых $30,8 приходятся на выручку от отельного бизнеса. Также $19,6 млн Трампу принес отель в Вашингтоне.

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» принес Трампу $10,9 млн.

Прибыльным оказался и связанный с гольфом бизнес. Гольф клуб National Golf Club в Вашингтоне принес ему $17,5 млн, во Флориде - $18,4 млн, в Шарлотте - $15 млн, в Бедминстере - $19,7 млн и во флоридском Юпитере - $20,1 млн.

От отельного комплекса с гольф-клубом Trump National Doral, расположенного в Майами, Трамп получил $115,8 млн.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США в 2016 году. В должность он вступил 20 января 2017 года.