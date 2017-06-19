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Трамп объявил о частичной отмене соглашений Обамы с Кубой
07:44 19.06.2017 |
Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет "абсолютно одностороннюю сделку", заключенную с Кубой администрацией Барака Обамы, сообщает Би-Би-си. По словам Трампа, США не снимут санкции с Кубы до тех пор, пока ее власти не освободят политических заключенных и "не начнут уважать свободу самовыражения".
"Америка отвергла угнетателей кубинского народа. Они отвергнуты сегодня официально. Отвергнуты", - заявил Трамп, выступая в Майами, где живет много выходцев с Кубы.
Трамп пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, как он считает, идут на усиление военных. Под запретом останутся и индивидуальные туристические поездки на Кубу, хотя морские круизы будут возможны.
В то же время посольство США в Гаване закрыто не будет, а коммерческие перелеты на остров будут сохранены.
Трамп также выразил намерение в будущем заключить более полезное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.
"Наша политика заключается в том, чтобы добиться лучшего соглашения для народов Кубы и США", - подчеркнул он.
В 2014 году администрация Барака Обамы взяла курс на нормализацию отношений с Кубой, дипломатические отношения с которой были разорваны Вашингтоном в 1961 году.
В январе 2015 года Обама призвал конгресс полностью отменить торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. В августе того же года в присутствии главы Госдепа в Гаване было открыто посольство США.
В марте прошлого года Кубу посетил и Обама. Этот визит президента США стал первым за почти 90 лет.
В преддверии визита Обамы на кубинский рынок вышли связанные с туризмом компании Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Marriott и Airbnb. Корпорация Google достигла соглашения об обеспечении острова сетью Wi-Fi.
Трамп же неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть политику США по Кубе и заключить "более выгодную сделку".
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