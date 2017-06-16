Как румынского премьера за невыполненные обещания наказали

Артем ФИЛИПЕНКО, Деловая столица

Вчера все министры страны подали в отставку. Премьер уходить не собирается, но он оказался в тисках между народом и партийным боссом.

Со стороны казалось, что правительству Сорина Гриндяну не стоит ожидать серьезных претензий. Экономика Румынии на подъеме. Зафиксирован самый значительный экономический рост среди 28 государств-членов ЕС - в первом квартале нынешнего года ВВП увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Конечно, это можно было бы зачесть в заслугу предшественников из технократического правительства Чолоша. Но динамика роста говорит уже о положительной тенденции - по сравнению с последним кварталом 2016 года (тогда был зафиксирован рост на 1,5%), в первом квартале 2017 года также обозначился рост на 1,7%. Более того, это правительство еще четыре месяца назад успешно прошло через испытание парламентским голосованием о доверии.

Несмотря на это, правящая коалиция Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов решила отозвать политическую поддержку Кабинету Сорина Гриндяну, а министры одновременно подали в отставку. Формальный повод - невыполнение пунктов правительственной программы. По словам председателя Альянса либералов и демократов Калина Попеску-Тэричану из более чем 390 решений и мер, которые должно было реализовать правительство, 260 не были реализованы или рассмотрены. Представить себе подобную причину для отставки в Украине, где невыполнение коалиционных соглашений и правительственных программ стало нормой, сложно. А в Румынии - вполне.

Речь идет не только о количестве невыполненных обязательств. Не менее важно и качественное содержание. "Существуют важные проекты, которые должны были быть начаты и которые не были начаты, - обяснил Попеску-Тэричану - такие, например, как создание Суверенного фонда развития, выпуска государственных облигаций для граждан, с тем чтобы государство больше не заимствовало у рынка, из банков, но могло заимствовать по максимально низкой цене... Мы приняли в парламенте унитарный закон о выплате заработной платы, но это должно было быть связано с важной реформой основных общественных служб, независимо от того, говорим ли мы об образовании или здравоохранении, администрации или общественном порядке".

Сам Сорин Гриндяну опровергает обвинения в свой адрес. На состоявшееся в среду 14 июня заседание Национального исполнительного комитета социал-демократов он представил доклад, из которого явствует, что партия направила министрам лишь 97 решений из программы, из которых не выполнено только 9. Несмотря на это, Национальный исполнительный комитет отозвал политическую поддержку премьера.

Гриндяну отказался уйти в отставку, мотивируя это ответственностью по отношению к Румынии. По его словам, он уйдет только после того, как президент Клаус Иоханнис, проведя переговоры с политическими партиями, назначит очередного премьер-министра от социал-демократов, одержавших победу на выборах в декабре прошлого года.

Авторы различных версий о причинах неожиданного решения правящей коалиции, чаще всего говорят о личных амбициях лидера социал-демократов Ливиу Драгня. Под руководством Драгня эсдеки одержали победу на выборах в декабре прошлого года. Но их лидеру не пришлось пожать плоды победы и занять пост главы Правительства, поскольку в 2015 году он был условно осужден за фальсификации при проведении референдума. Именно Драгня выдвинул 43-летнего Гриндяну на пост премьер-министра, который по праву должен был занимать сам. Сам лидер социал-демократов возглавил нижнюю палату парламента.

Уже первые шаги новоназначенного кабинета привели к масштабному кризису. Принятие в январе двух правительственных постановлений, одно из которых предполагало помилование осужденных по нескольким статьям уголовного кодекса, а второе - внесение изменений в уголовный кодекс с целью декриминализации ряда статей, касающихся коррупции, вызвало волну массовых протестов в Румынии.

В Бухаресте численность протестующих достигала 100-150 тысяч человек. За отказ от этих правительственных постановлений высказался и президент Клаус Иоханнис.

В итоге правительство устояло, но было вынуждено отменить скандальные решения. Решения, которые открывали для Ливиу Драгня пути к занятию должностей в исполнительной власти.

Скорее всего, именно после этого в отношениях лидера социал-демократов и его протеже-премьера образовалась серьезная трещина. Сегодня же глава правительства критикует своего партийного лидера за то, что тот "хочет сконцентрировать всю власть в своих руках".

Не исключено, что сейчас Гриндяну рассчитывает на противоречия между его бывшим патроном и президентом страны, а также на возможные трения внутри правящей коалиции. На всякий случай лидер Альянса либералов и демократов Попеску-Тэричану заявил: "мы не можем обсуждать то, что сделает президент Иоханнис, и я не хочу давать ему какие-либо советы, но могу только отметить одно: результат голосования в декабре 2016 года дал конфигурацию в парламенте, которая не изменилась. Следовательно, та же политическая конфигурация также намерена выдвинуть премьер-министра". Драгня также заявил, что Социал-демократическая партия совместно с либерал-демократами готова сформировать новое правительство, с более четкой дорожной картой.

Кризис и грядущие перемены коснутся только внутренней политики страны. Если говорить об украинско-румынских отношениях, то Украине вряд ли стоит опасаться каких-либо серьезных изменений в отношениях с Румынией после возможной смены правительства. Что касается внешнеполитического курса, то здесь румынская элита сохраняет завидный консенсус. Причем на протяжении уже многих лет.