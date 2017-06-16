В США намерены разлучать нелегальных мигрантов с детьми

Министр внутренней безопасности США Джон Келли, проконсультировавшись с генеральным прокурором и по совместительству министром юстиции Джеффом Сешнсом, подписал меморандум, отменяющий действие акта о нелегальных иммигрантах, принятого при администрации Барака Обамы. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба американского МВД.

Программа, одобренная предыдущим главой Белого дома в ноябре 2014 года, предусматривала отложенные сроки депортации для тех незаконных беженцев, которые въехали в США в 2010 году и позже, а также стали на территории Соединенных Штатов родителями детей, получивших статус американских граждан или грин-карты с видом на жительство.

В заявлении министерства утверждается, что до вступления в силу данного акта 26 штатов попытались оспорить положения меморандума, обосновывавшего законность послаблений, в окружном суде Южного округа Техаса.