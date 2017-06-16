Полиция США выдала ордера на арест охранников Эрдогана

Американские правоохранительные органы выдали ордера на арест двенадцати телохранителей президента Турции, принявших участие в столкновениях между сторонниками политика и прокурдскими активистами во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон 17 мая. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил глава столичной полиции Питер Ньюшем.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что действия правоохранителей "посылают ясный сигнал, что Соединенные Штаты не потерпят тех, кто использует запугивание и насилие для подавления свободы слова и допускаемых по закону политических высказываний".

Следствие пришло к выводу, что действия охранников, атаковавших демонстрантов у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, носили неоправданно агрессивный характер. Личности телохранителей удалось установить после просмотра записей, которые велись камерами видеонаблюдения.

"Что это за закон? Что за правосудие?"

Между тем действия американских правоохранительных органов вызвали бурную реакцию со стороны Эрдогана. "Что это за закон? Что за правосудие? Стал бы я брать с собой в Америку телохранителей, неспособных меня защитить?" - цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также выразило возмущение по поводу решений американской стороны, после чего посол США в Анкаре Джон Басс был вызван в МИД Турции.

Инцидент с потасовкой с участием охранников Эрдогана произошел в ходе поездки турецкого президента в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе столкновений несколько человек получили травмы разной степени тяжести, двое были задержаны.