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США договорились продать Катару истребители F-15 на $12 млрд
07:59 16.06.2017 |
Катар подписал с США соглашение о поставке реактивных истребителей F-15 на общую сумму в 12 млрд долларов, сообщает Би-Би-си.
Министр обороны США Джеймс Мэттис окончательно согласовал сделку со своим коллегой из Катара на встрече в Вашингтоне.
Всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп обвинил Катар, являющийся крупным союзником США, в финансировании терроризма "на очень высоком уровне". Власти Катара отвергают эти обвинения.
В начале июня на Ближнем Востоке произошел крупный дипломатический конфликт. Несколько стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны обвиняют Катар в поддержке террористических организаций.
Обвинения связаны с выкупом в 1 млрд долларов, который, по данным СМИ, власти Катара заплатили исламистам за освобождение похищенных граждан страны.
Страны, объявившие бойкот, обязали граждан Катара покинуть свою территорию и закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, так как она, по его мнению, мешает борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).
В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила с королями Саудовской Аравии и Бахрейна, а также с эмиром Катара. Она пыталась убедить их вступить в переговоры по деэскалации напряженности.
В Катаре находится крупнейшая американская воздушная база на Ближнем Востоке, на которой размещено около 10 тысяч военных. Эта база играет ключевую роль в атаках коалиции во главе с США на позиции "Исламского государства".
Министерство обороны США недавно похвалило правительство Катара за приверженность укреплению региональной безопасности, что идет вразрез с заявлениями Трампа.
В конце мая США заключили сделку о поставках оружия в Саудовскую Аравию на 110 млрд долларов.
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