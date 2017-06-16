Долларовый кризис навис над Катаром

Саудовская кампания по изоляции населения Катара может не достичь своей цели, так как Турция и Иран добровольно предоставляют необходимую помощь изолированной стране в Персидском заливе, а местные предприниматели начали кампанию, направленную на то, чтобы компенсировать сокращение импорта молока.

Однако на фоне этого возникла более острая проблема: долларовые резервы финансовой системы Катара практически исчерпаны. Как сообщило агентство Bloomberg, несколько катарских банков повысили процентные ставки по долларовым вкладам, чтобы поддержать ликвидность, так как саудовская кампания по изоляции Катара от остальных арабских стран лишь усиливается.

Несмотря на то что банки вряд ли рискнут "окунуться в кризис", затраты по займам "будут расти, и банки, вероятно, станут более осторожными с их кредитованием", отметил Джейсон Тави, экономист Capital Economics на Ближнем Востоке.

Катарские банки достаточно сильны, чтобы пережить отток всех денег в Персидском заливе, по мнению S&P Global Ratings. Рейтинговое агентство привело два гипотетических сценария бегства капитала и пришло к выводу, что кредиторы Катара могут пережить вывод всех депозитов Залива плюс четверть депозитов, которые держат зарубежные банки.

Агентство S&P на прошлой неделе понизило долгосрочный рейтинг Катара на один уровень до "AA-".

Reuters сообщает, что долларовый дефицит затронул центры обмена валюты в Катаре, что создает трудности для иностранных рабочих, которые хотят перевести деньги домой.

"У нас нет долларов, потому что нет возможности отправить их из ОАЭ. Грузы из ОАЭ заблокированы", - отметил дилер в центре обмене валюты Катар-ОАЭ в торговом центре в Дохе.

Другие центры обмена валюты в Дохе также сообщили, что не имеют долларовых резервов. Десятки людей - некоторые из иностранцев, которые составляют почти 90% населения в стране с населением в 2,6 млн, - вынуждены ждать в очередях, чтобы поменять деньги или сделать денежные переводы на родину.

"Я говорил с моей женой сегодня утром. Она сказала: "Вышли мне свои сбережения сейчас". Я не паниковал, но семья переживает, - отметил Джон Винсент, установщик кондиционеров из Филиппин. - Я послал 2 тыс. риалов ($550) домой, и кое-какие средства оставил здесь, в Катаре. Посмотрю, как изменится ситуация в ближайшие дни, чтобы решить, что делать дальше".

Судхир Кумар Шетти, президент биржи ОАЭ, которая имеет восемь филиалов в Катаре, заявил, что его фирма продолжает обрабатывать денежные переводы и покупку валюты, как и обычно в этой стране. Он отметил, что компания не столкнулась с какими-либо серьезными изменениями в объемах денежных переводов из-за дипломатической напряженности.

Но он добавил, что долларовое предложение не удовлетворяет спросу в Катаре, и приписал это снижению потоков американской валюты из других стран Персидского залива.

"Везде все банки и обменные пункты испытывают нехватку долларов. Все обменные пункты пытаются получить валюту из других стран", - заявил дилер в UAE Exchange в Катаре.

Сейчас большинство западных банков с филиалами в Катаре продолжают вести бизнес как обычно, отчасти потому, что не хотят потерять строительные проекты на миллиарды долларов, которые реализует Катар. Но другие западные банки прекратили новый бизнес в Катаре, продолжая обслуживать существующий, сообщили банковские источники.

"Все в шоке - они не беспокоятся о кредитах Катара, их волнует риск того, что местные санкции могут вырасти на международном уровне", - заявил один из иностранных банкиров в регионе.

В худшем случае банкиры ожидают, что катарские банки не смогут вернуть центробанку деньги в рамках РЕПО, если им будет не хватать средств. Тем не менее правила центробанка ограничивают размер РЕПО до 2% от депозитов банков частного сектора. Банкиры предполагают, что центробанк сможет поднять эту планку, хотя регулятор пока ситуацию не прокомментировал.

Катар, размером с американский штат Коннектикут, в значительной степени зависит от импорта, который должен быть оплачен в долларах, чтобы прокормить 2,7 млн человек, большинство из которых эмигранты. Катар также импортирует строительные материалы, так как готовится провести чемпионат мира по футболу в 2022 г.