Финансовые новости
- |
- 15.06.17
- |
- 22:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сенат вывел НАСА из-под санкций, которые предусмотрены новым законопроектом в отношении России
20:50 15.06.2017 |
Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях в отношении Ирана и России, который выводит НАСА из-под действия санкций.
Как передал корреспондент "Интерфакса", поправка была принята подавляющим числом голосов.
Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки "мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос".
"Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса", - сказал К.Гарднер.
Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов НАСА.
В свою очередь, сенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. "Это подарок российскому военно-промышленному комплексу", - сказал сенатор. По его словам, "всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям".
Как известно, США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 году ограничениями на ВТС с Россией США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако, по оценке специалистов, на это потребуется время.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Клюевы задолжали госбанкам 28 млрд грн
|Земельная реформа: семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров
|НАПК разбил паралич. Кто теперь будет проверять е-декларации?
|Ответ ВСУ. Как "гасили" огневые точки боевиков в Донецке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насколько новые санкции США опасны для России?
|Сенат вывел НАСА из-под санкций, которые предусмотрены новым законопроектом в отношении России
|Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Ирана и России
|Ждать ли возрождения афганского Северного Альянса
|Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности
|Турция воздвигла стену на границе с Сирией
|Китайский страховщик Anbang попал в фокус внимания властей, глава компании задержан
Это интересно
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6
|Компания Verizon завершила поглощение Yahoo