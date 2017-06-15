Сенат вывел НАСА из-под санкций, которые предусмотрены новым законопроектом в отношении России

Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях в отношении Ирана и России, который выводит НАСА из-под действия санкций.

Как передал корреспондент "Интерфакса", поправка была принята подавляющим числом голосов.

Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки "мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос".

"Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса", - сказал К.Гарднер.

Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов НАСА.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. "Это подарок российскому военно-промышленному комплексу", - сказал сенатор. По его словам, "всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям".

Как известно, США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 году ограничениями на ВТС с Россией США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако, по оценке специалистов, на это потребуется время.

