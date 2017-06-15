Финансовые новости
- |
- 15.06.17
- |
- 22:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности
17:51 15.06.2017 |
Европарламент в четверг, 15 июня, лишил лидера французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Тем самым евродепутаты удовлетворил запрос правоохранительных органов Франции по делу о клевете на мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Марин Ле Пен в телевизионном интервью в 2015 году обвинила его в финансировании исламистских организаций.
Тогда на вопрос, является ли Эстрози пособником исламистов, лидер "Национального фронта" ответила: "Кто помогает исламистским фундаменталистам укрепляться, распространять их идеи, увеличивать число сторонников, тот с точки зрения морали в определенном смысле их сторонник". Ле Пен обвиняла мэра Ниццы в крайне малой сумме аренды здания, в котором расположилась мечеть, финансируемая "Союзом исламских организаций Франции". Закрытия этого объединения "Национальный фронт" добивается уже долгое время.
Решение об окончательном лишении Марин Ле Пен иммунитета не связано с другим запросом француской прокуратуры - по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников "Национального фронта" в качестве помощников политика в Европарламенте.
Накануне Европарламент лишил иммунитета отца Марин Ле Пен, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена за его расистские высказывания.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Клюевы задолжали госбанкам 28 млрд грн
|Земельная реформа: семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров
|НАПК разбил паралич. Кто теперь будет проверять е-декларации?
|Ответ ВСУ. Как "гасили" огневые точки боевиков в Донецке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насколько новые санкции США опасны для России?
|Сенат вывел НАСА из-под санкций, которые предусмотрены новым законопроектом в отношении России
|Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Ирана и России
|Ждать ли возрождения афганского Северного Альянса
|Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности
|Турция воздвигла стену на границе с Сирией
|Китайский страховщик Anbang попал в фокус внимания властей, глава компании задержан
Это интересно
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6
|Компания Verizon завершила поглощение Yahoo