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Турция воздвигла стену на границе с Сирией
12:49 15.06.2017 |
Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией.
Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию, сказал министр обороны страны Фикри Ишык.
Он также сказал, что работы по строительству аналогичной стены начаты на границе с Ираном, сообщила в четверг газета "Хюрриет".
Выступая в парламенте, министр обороны рассказал, что в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" внешние границы Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами, камерами видеонаблюдения.
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