Китайский страховщик Anbang попал в фокус внимания властей, глава компании задержан

Китайские власти предписали банкам приостановить взаимодействие со страховой компанией Anbang Insurance Group Co., начав масштабное расследование, касающееся деятельности страховщика и его руководителя У Сяохуня.

На прошлой неделе У Сяохунь, являющийся председателем совета директоров Anbang, был задержан специальным комитетом, занимающимся расследованием коррупционных дел, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Глава Anbang подозревается во взяточничестве и других экономических преступлениях. Комитет расследует это дело уже несколько месяцев, однако обвинений У Сяохуню пока не предъявлено, отмечают источники.

По данным агентства Bloomberg, в четверг власти Китая потребовали от финкомпаний прекратить работу с Anbang. Ранее, по крайней мере, шесть крупных китайских банков уже прекратили продажу продуктов Anbang в своих офисах, причем два банка отказались работать со страховщиком еще до того, как У Сяохунь был задержан, отмечают источники агентства.

В 2016 году подразделение страхования жизни Anbang продало страховые продукты на общую сумму 115 млрд юаней ($17 млрд) через банки - это вдвое больше, чем годом ранее, и обеспечило компании 88% ее страховых премий за год.

Компания в среду опубликовала заявление, в котором сообщила, что У Сяохунь "временно не может исполнять свои обязанности по причинам личного характера".

У Сяохунь, трансформировавший Anbang из провинциальной компании, ориентированной на сферу автострахования, в крупный бизнес, покупающий активы за рубежом, женат на внучке бывшего китайского лидера Дэн Сяопина.

Anbang, в частности, владеет легендарным нью-йоркским отелем Waldorf Astoria, который он приобрел почти за $2 млрд в 2014 году.

Деятельность крупных бизнесменов, связанных каким-либо образом с политикой, попала в фокус внимания лидеров Коммунистической партии КНР в связи запланированным на осень этого года съездом партии, на котором, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин получит второй пятилетний мандат.

Позиции председателя КНР могут в некоторой степени зависеть от успеха его антикоррупционной деятельности, пишет WSJ.