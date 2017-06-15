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Глава Пентагона обещал не повторить ошибок Обамы в Афганистане
11:39 15.06.2017 |
Министр обороны США Джим Мэттис обещал, что администрация президента Дональда Трампа не повторит "ошибок прошлого" в Афганистане. "Мы не можем допустить, чтобы Афганистан вновь стал стартовой площадкой для нападений на нашу родину или на наших союзников", - сказал он, выступая с речью в Конгрессе США вечером в среду, 14 июля.
Мэттис констатировал, что Америка пока не одерживает победу над талибами. Он обещал, что к середине июля представит Трампу идеи нового подхода к решению афганской проблемы, который имеет "более широкий региональный акцент" и не ограничен какими-либо сроками.
Ранее Трамп предоставил Мэттису право самостоятельно принимать решения относительно численности американских солдат в Афганистане. Он уже наделен соответствующими полномочиями по Ираку и Сирии. Агентство AFP отмечает, что в отличие от Барака Обамы, который жестко контролировал высший командный состав и внимательно изучал каждое решение о развертывании войск, Обама дает большую свободу высокопоставленным военным, называя их "мои генералы".
Согласно сообщениям, Пентагон сейчас рассматривает возможность отправки в Афганистан еще от 3 до 5 тысяч военнослужащих для обучения афганских силовиков, воюющих с талибами. В настоящее время на Гиндукуше дислоцировано около 8400 американских солдат. Мэттис отметил, что полученные от Трампа полномочия позволят американским военным более гибко проводить операции.
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