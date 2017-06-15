Правительство Франции ужесточает правила поведения для политиков

Кабинет министров Эмманюэля Макрона

Правительство Франции в среду, 14 августа, одобрило законопроект, призванный помешать политикам использовать их статус в личных интересах. "Мы должны вернуть утраченное доверие", - заявил официальный представитель правительства в Париже Кристоф Кастанер.

Документ, в частности, запрещает депутатам Национального собрания и министрам нанимать на должность помощников своих близких родственников и членов семей. Обвинения в незаконном трудоустройстве супруги и начатое в связи с этим уголовное расследование омрачили избирательную кампанию одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона.

Законопроект также предполагает уделять более пристальное внимание финансам парламентариев - все депутатские расходы должны быть подтверждены соответствующими квитанциями. Так называемый "парламентский резерв" - субсидии, которые депутаты и фракции могут расходовать по собственному усмотрению, - будет упразднен. Планируется также создать новый "Банк демократии", в задачи которого войдет проверка источников финансирования политических партий.

Инициатором законопроекта, представленного правительству министром юстиции Франсуа Байру, выступил новый президент Франции Эмманюэль Макрон. Обещание существенно изменить политическую жизнь в стране было одним из пунктов предвыборной программы Макрона. Между тем Байру, являющийся лидером центристской партии "Демократическое движение", оказался в центре громкого скандала: прокуратура Парижа начала расследование сообщений о том, что деятельность сотрудников этой партии оплачивалась из кассы Европарламента.