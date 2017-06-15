Абоненты ЕС освобождаются от платы за роуминг внутри союза с 15 июня

Новые правила, отменяющие плату за роуминг внутри Евросоюза для абонентов компаний мобильной связи ЕС, вступают в силу 15 июня.

Они распространяются на тех, кто живет в Европе и путешествует в другие страны ЕС для работы или отдыха. Граждане Евросоюза, путешествующие внутри ЕС, теперь могут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что и дома, сообщил в среду Совет ЕС.

Операторы мобильной связи имели в своем распоряжении два года, чтобы подготовится к отмене платы за роуминг.

Российские эксперты не раз прогнозировали, что после отмены роуминга внутри ЕС европейские операторы, стремясь компенсировать выпадающие доходы, увеличат межоператорские тарифы для операторов из других стран (включая Россию), что повлечет рост цен для абонентов из-за увеличения себестоимости этой услуги.

Новые правила ЕС не предназначены для "постоянного роуминга", - когда клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи в другой стране ЕС, где более низкая стоимость услуг. Кроме того, предполагаются специальные правила для тарифов с безлимитным интернетом.

Согласно ранее опубликованным материалам Еврокомиссии, клиент может пользоваться бесплатным роумингом, пока он чаще или активнее использует свой мобильный телефон в стране проживания, а не за ее пределами в ЕС. Если же в течение четырех месяцев клиент проводит большую часть времени за границей и там же получает большую часть мобильных услуг, оператор может связаться с ним и попросить объяснить ситуацию в течение 14 дней. Если клиент продолжит активнее пользоваться телефоном за границей, компания-оператор может начать взимать небольшие сборы за роуминг, говорилось в материалах ЕК.