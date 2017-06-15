Финансовые новости
- |
- 15.06.17
- |
- 08:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Абоненты ЕС освобождаются от платы за роуминг внутри союза с 15 июня
07:30 15.06.2017 |
Новые правила, отменяющие плату за роуминг внутри Евросоюза для абонентов компаний мобильной связи ЕС, вступают в силу 15 июня.
Они распространяются на тех, кто живет в Европе и путешествует в другие страны ЕС для работы или отдыха. Граждане Евросоюза, путешествующие внутри ЕС, теперь могут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что и дома, сообщил в среду Совет ЕС.
Операторы мобильной связи имели в своем распоряжении два года, чтобы подготовится к отмене платы за роуминг.
Российские эксперты не раз прогнозировали, что после отмены роуминга внутри ЕС европейские операторы, стремясь компенсировать выпадающие доходы, увеличат межоператорские тарифы для операторов из других стран (включая Россию), что повлечет рост цен для абонентов из-за увеличения себестоимости этой услуги.
Новые правила ЕС не предназначены для "постоянного роуминга", - когда клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи в другой стране ЕС, где более низкая стоимость услуг. Кроме того, предполагаются специальные правила для тарифов с безлимитным интернетом.
Согласно ранее опубликованным материалам Еврокомиссии, клиент может пользоваться бесплатным роумингом, пока он чаще или активнее использует свой мобильный телефон в стране проживания, а не за ее пределами в ЕС. Если же в течение четырех месяцев клиент проводит большую часть времени за границей и там же получает большую часть мобильных услуг, оператор может связаться с ним и попросить объяснить ситуацию в течение 14 дней. Если клиент продолжит активнее пользоваться телефоном за границей, компания-оператор может начать взимать небольшие сборы за роуминг, говорилось в материалах ЕК.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин упростил перевод дачных домов в жилые
ТОП-НОВОСТИ
|Казначеи объясняют рост спроса на межбанке активностью инвесторов, которые скупали доллар под репатриацию дивидендов
|Американские сенаторы проголосовали за ужесточение антироссийских санкций
|А.Турчинов: Дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках АТО невозможно, нужен новый формат противодействия РФ
|На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ирак меняет структуру мирового рынка нефти
|Правительство Франции ужесточает правила поведения для политиков
|Абоненты ЕС освобождаются от платы за роуминг внутри союза с 15 июня
|ФРС США планирует в текущем году начать сокращение активов на своем балансе
|Американские сенаторы проголосовали за ужесточение антироссийских санкций
|ФРС США повысила базовую ставку до 1-1,25% годовых
|Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
Это интересно
|Компания Verizon завершила поглощение Yahoo
|Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху
|10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса
|Заработавший $2 млн на поддельном антивирусе хакер предстал перед судом
|Logitech представила коврик для беспроводной зарядки мыши
|Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения
|Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота