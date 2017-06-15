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ФРС США планирует в текущем году начать сокращение активов на своем балансе
23:37 14.06.2017 |
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США планирует начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году, говорится в сообщении регулятора.
"В настоящее время комитет планирует начать внедрение программы нормализации баланса в этом году, при условии, что экономика будет развиваться, как ожидается", - говорится в релизе.
Большая часть этих активов была приобретена регулятором в начале мирового финансового кризиса для поддержания низких процентных ставок и роста экономики.
Регулятор отметил, что будет готов возобновить реинвестирование в активы или увеличить их объем при существенном ухудшении экономических прогнозов и снижении целевого показателя по процентной ставке.
"Кроме того, комитет будет готов использовать весь свой комплекс инструментов, в том числе изменить размер и состав своего баланса при улучшении будущих экономических условий...", - пишет регулятор.Согласно плану ФРС, регулятор будет сокращать объемы реинвестирования основной суммы долговых бумаг на 6 миллиардов долларов в месяц с интервалом в три месяца. Предполагается, что такая мера продлится год, пока пока общая сумма сокращений не достигнет 30 миллиардов долларов в месяц. Для ипотечных и долговых бумаг система будет практически идентичной: по 4 миллиарда долларов в месяц ежеквартально, пока общая сумма не достигнет 20 миллиардов долларов в месяц.
Как заявила глава ФРС США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания, программа нормализации портфеля активов на балансе продлится несколько лет. "Не могу сказать, каким будет уровень активов в долгосрочной перспективе, хотя ФРС рассчитывает уменьшить резервные балансы и общий баланс до уровней заметно ниже тех, что были в последние годы", - отметила она.
Йеллен отметила, что план нормализации обычно не расценивается как активный инструмент денежно-кредитной политики. По ее словам, он также не ограничит монетарную политику ФРС в будущем.
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