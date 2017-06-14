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ФРС США повысила базовую ставку до 1-1,25% годовых
21:19 14.06.2017 |
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Это второе повышение ставки ФРС США в 2017 году. В последний раз регулятор повышал ставку в марте этого года - до 0,75-1%. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания прогнозируют еще одно повышение базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%, следует из июньского экономического прогноза регулятора.
Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по количеству ее повышений. В марте регулятор прогнозировал два повышения ставки до конца 2017 года - до среднего уровня в 1,375%.
Регулятор также улучшил прогноз по росту ВВП США в 2017 году до 2,2% с 2,1%.
Прогноз по динамике инфляции на текущий год снижен - до 1,6% с прогнозировавшихся ранее 1,9%. Прогноз по безработице улучшен до 4,3% с ожидавшихся в марте 4,5%.
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