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10 самых конкурентоспособных экономик мира
11:48 14.06.2017 |
Экономисты, инвесторы и политики задаются вопросом о том, как измерить и оценить конкурентоспособность экономики страны.
И чтобы ответить на этот вопрос, Всемирный экономический форум разработал индекс мировой конкурентоспособности - Global Competitiveness Index, или сокращенно GCI.
Индекс GCI вычисляется на основе 114 экономических показателей - от качества инфраструктуры до объема государственного долга.
Ниже представляем топ-10 стран с самой конкурентоспособной экономикой.
10. Финляндия
Индекс 2015 года: 5,45
Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран.
Ее доля в мировом производстве невелика - 0,4%, в мировой торговле - 0,8%.
Финляндия входит в передовую группу стран мира по показателю ВВП на душу населения - $34 585.
9. Гонконг
Индекс 2015 года: 5,46
Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.
Гонконг не является офшорной территорией, это свободный порт, и он не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.
Акцизы взимаются только с четырех видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства. Это спиртные напитки, табак, минеральное масло и метиловый спирт.
Гонконг - важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР.
8. Япония
Индекс 2015 года: 5,47
Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны.
Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов.
Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.
7. Великобритания
Индекс 2015 года: 5,34
Британская сфера услуг - основной сектор экономики страны, составляет примерно 75% ВВП.
Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, согласно ряду исследований и публикаций, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.
Публикации материалов о Панамских документах, преданных гласности в апреле 2016 г., выделяли Великобританию как страну "в самом центре сети ухода от налогов для сверхбогатых".
После проведения референдума о выходе из ЕС многие ведущие мировые, а также и некоторые российские банки, приняли решение о переводе своих штаб-квартир из Лондона в другие страны ЕС.
6. Швеция
Индекс 2015 года: 5,43
Имея население лишь в 9 млн человек, Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых - ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.
Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.
Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.
5. Германия
Индекс 2015 года: 5,53
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.
Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (54%) составляют услуги, 45,9% - производство и агробизнес - 0,1%, в котором занято такое же количество экономически активного населения.
Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой.
4. Нидерланды
Индекс 2015 года: 5,50
Нидерланды продолжают входить в двадцатку стран-лидеров по совокупному объему ВВП.
В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics (электроника).
Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации.
Нидерландская банковская система представлена такими банками, как ING Groep N.V., ABN AMRO Bank.
3. США
Индекс 2015 года: 5,61
Экономика США - крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти мирового номинала ВВП в долларах США с конца Второй мировой войны.
По паритету покупательской способности, однако, США - вторая экономика мира после экономики КНР по показателю ВВП (ППС).
Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем, эта экономика выделяется самым высоким номиналом внешнего долга в мире.
2. Сингапур
Индекс 2015 года: 5,68
Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.
Валовой национальный продукт на душу населения - один из самых высоких в мире.
Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один - налог на заработную плату.
1. Швейцария
Индекс 2015 года: 5,76
Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире.
Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделала Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависимой от постоянных притоков зарубежных инвестиций.
Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля.
Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи.
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