10 самых конкурентоспособных экономик мира

Экономисты, инвесторы и политики задаются вопросом о том, как измерить и оценить конкурентоспособность экономики страны.

И чтобы ответить на этот вопрос, Всемирный экономический форум разработал индекс мировой конкурентоспособности - Global Competitiveness Index, или сокращенно GCI.

Индекс GCI вычисляется на основе 114 экономических показателей - от качества инфраструктуры до объема государственного долга.

Ниже представляем топ-10 стран с самой конкурентоспособной экономикой.

10. Финляндия

Индекс 2016 года: 5,44

Индекс 2015 года: 5,45

Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран.

Ее доля в мировом производстве невелика - 0,4%, в мировой торговле - 0,8%.

Финляндия входит в передовую группу стран мира по показателю ВВП на душу населения - $34 585.

9. Гонконг

Индекс 2016 года: 5,48

Индекс 2015 года: 5,46

Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.

Гонконг не является офшорной территорией, это свободный порт, и он не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.

Акцизы взимаются только с четырех видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства. Это спиртные напитки, табак, минеральное масло и метиловый спирт.

Гонконг - важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР.

8. Япония

Индекс 2016 года: 5,48

Индекс 2015 года: 5,47

Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны.

Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов.

Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.

7. Великобритания

Индекс 2016 года: 5,49

Индекс 2015 года: 5,34

Британская сфера услуг - основной сектор экономики страны, составляет примерно 75% ВВП.

Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, согласно ряду исследований и публикаций, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.

Публикации материалов о Панамских документах, преданных гласности в апреле 2016 г., выделяли Великобританию как страну "в самом центре сети ухода от налогов для сверхбогатых".

После проведения референдума о выходе из ЕС многие ведущие мировые, а также и некоторые российские банки, приняли решение о переводе своих штаб-квартир из Лондона в другие страны ЕС.

6. Швеция

Индекс 2016 года: 5,53

Индекс 2015 года: 5,43

Имея население лишь в 9 млн человек, Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых - ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.

Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.

5. Германия

Индекс 2016 года: 5,57

Индекс 2015 года: 5,53

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.

Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (54%) составляют услуги, 45,9% - производство и агробизнес - 0,1%, в котором занято такое же количество экономически активного населения.

Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой.

4. Нидерланды

Индекс 2016 года: 5,57

Индекс 2015 года: 5,50

Нидерланды продолжают входить в двадцатку стран-лидеров по совокупному объему ВВП.

В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics (электроника).

Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации.

Нидерландская банковская система представлена такими банками, как ING Groep N.V., ABN AMRO Bank.

3. США

Индекс 2016 года: 5,70

Индекс 2015 года: 5,61

Экономика США - крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти мирового номинала ВВП в долларах США с конца Второй мировой войны.

По паритету покупательской способности, однако, США - вторая экономика мира после экономики КНР по показателю ВВП (ППС).

Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем, эта экономика выделяется самым высоким номиналом внешнего долга в мире.

2. Сингапур

Индекс 2016 года: 5,72

Индекс 2015 года: 5,68

Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

Валовой национальный продукт на душу населения - один из самых высоких в мире.

Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один - налог на заработную плату.

1. Швейцария

Индекс 2016 года: 5,81

Индекс 2015 года: 5,76

Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире.

Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделала Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависимой от постоянных притоков зарубежных инвестиций.

Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля.

Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи.