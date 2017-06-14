Рынок беспокоит политическое будущее Великобритании

Соединенное Королевство вдруг стало выглядеть менее привлекательным местом для иностранных инвесторов. Возглавляемая Терезой Мэй Консервативная партия объявила о проведении досрочных выборов в надежде получить "более крепкий мандат на Brexit".

Обнародованный тори сумбурный манифест оттолкнул определенную часть избирателей, чем успешно воспользовался Джереми Корбан, лейбористский лидер с крайне левыми взглядами. В итоге консерваторы потеряли абсолютное большинство в парламенте, и теперь им придется работать в коалиции со странным партнером - Демократической юнионисткой партией из Ольстера.

Рынок отреагировал на результаты голосования намного мягче, чем можно было ожидать. Возможно, это объясняется тем, что теперь более вероятным выглядит "мягкий Brexit". Хотя нет никаких гарантий, что так и будет.

Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис продолжает готовиться к выходу из общего рынка, и лейбористское руководство, скорее всего, не будет этому препятствовать.

Рейтинговое агентство Moody's выделяет две силы, толкающие рынок в разные стороны:

"В целом мы считаем, что результаты выборов затруднят переговоры по Brexit и увеличат фискальные риски и, таким образом, негативно отразятся на кредитной характеристике Великобритании. В то же время снижение доли Консервативной партии в парламенте увеличивает вероятность более мягкой версии Brexit, которая включает компромиссы с ЕС, чему Тереза Мэй еще недавно противилась, а это более позитивный сценарий развития событий".

Несмотря на то что Мэй чрезвычайно ослаблена, Консервативная партия не хочет новых выборов из-за боязни проигрыша. Смена премьер-министра в разгар переговоров по Brexit также может привести к дестабилизации.

Таким образом, у инвесторов существует лишь два варианта: слабое и шаткое правительство консерваторов и лейбористская администрация, которая планирует поднять налоги на корпоративную прибыль, зарплату руководителям компаний, финансовые операции, а также национализировать ключевые секторы экономики, отмечает британский журнал The Economist.

И все это в то время, когда экономика Соединенного Королевства замедляет темпы из-за снижения реальных зарплат, что в свою очередь произошло из-за ослабления фунта (последствие референдума по Brexit в июне 2016 г.).

Чего больше всего не надо сейчас, так это снижения деловой уверенности.

По словам главы Конфедерации британской промышленности, высока вероятность, что бизнес начнет резко сокращать инвестиции.

В рейтинговом агентстве S&P полагают, что на фоне и без того не очень радужных прогнозов по росту "последний фактор нестабильности еще больше ухудшает бизнес-среду и снижает доверие потребителей".

Если Тереза Мэй не добьется того варианта Brexit, на который рассчитывали избиратели (все выгоды членства ЕС без каких-либо расходов), то это сильно ударит по популярности кабинета. Скорее всего, правительство продержится еще два года, а к концу 2019 г. к власти придет Корбин.

Стратег Ecstrat Джон-Пол Смит опасается, что после 38 лет либерального режима управления экономикой, инициатором которого была Маргарет Тэтчер, Великобритания скатится к управляемому государством режиму, что противоречит тому, чего хотели либертарианские сторонники Brexit.

"В краткосрочной перспективе относительно недорогой фунт и дешевые британские акции могут обеспечить определенную стабильность, но в долгосрочной перспективе прямым и портфельным инвесторам придется учитывать в своих расчетах более слабый фунт, а также менее благоприятный фискальный режим для капитала, - уверен Смит. - Для Великобритании, не способной преодолеть значительный дефицит текущего баланса, последствия подобного сдвига могут оказаться плачевными".