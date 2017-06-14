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Еврокомиссия предложила ужесточить контроль за клирингом операций в евро после Brexit
10:59 14.06.2017 |
Европейская комиссия разработала свод правил, который позволит ей блокировать деятельность компаний, находящихся за пределами ЕС и не подчиняющихся законодательству ЕС, по клирингу операций в евро.
В тексте документа подчеркивается, что одним из факторов, вызвавших необходимость такой меры, является предстоящий выход Великобритании из Европейского союза.
"Brexit несет в себе существенные риски финансовой стабильности в ЕС", - говорится в тексте документа. После завершения выхода Великобритании из ЕС значительная часть операций с деривативами, номинированными в евро, будет проводиться вне юрисдикции Евросоюза.
Согласно предложенным правилам, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) совместно с центробанками отдельных стран сможет решить, что та или иная клиринговая компания является системно важной для финсистемы ЕС в целом, после чего Еврокомиссия может предписать такой компании перенести связанные с евроклирингом операции на территорию ЕС.
По словам экспертов, это решение может поставить под угрозу бизнес многих британских компаний и лишить Лондон статуса одного из центров клиринга операций в евро. Объем таких операций, проводимых в британской столице, иногда достигает $900 млрд в сутки.
При этом руководители клиринговых компаний в Лондоне опасаются, что ЕК может пойти еще дальше и ввести лимит на объем таких операций, проводимых за пределами ЕС.
Разработанное Еврокомиссией предложение теперь должно пройти процедуру одобрения правительствами всех государств-членов ЕС и Европарламента.
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