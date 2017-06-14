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МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая в 2017 г. с 6,6% до 6,7%
10:46 14.06.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) уже во второй раз в этом году повышает прогнозы роста экономики Китая: теперь фонд ожидает подъема ВВП в 2017 году на 6,7% против апрельских 6,6% и январских 6,5%, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в КНР.
В 2018-2020 годах МВФ прогнозирует рост китайского ВВП в среднем на 6,4% в год. В апрельском общемировом прогнозе предполагался подъем китайской экономики на 6,2% в 2018 году.
"Поддержка за счет государственных мер, особенно расширения кредитных программ и государственных инвестиций, помогла Китаю поддержать сильный рост, - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. - У Китая есть потенциал надежного сохранения сильного роста в среднесрочной перспективе".
Чаще всего МВФ пересматривает прогнозы для стран и регионов в рамках подготовки докладов о "Перспективах развития мировой экономики", а не по итогам миссий и консультаций в отдельной стране. Однако в некоторых случаях новые данные и наблюдения требуют более быстрой реакции. В частности, в случае Китая апрельские оценки не учитывали сильных макроэкономических показателей за I квартал текущего года.
Вместе с тем МВФ дал Китаю целый ряд рекомендаций, включая "более быстрый переход от инвестиций к потреблению, повышение роли рыночных сил", а также решение проблем высокой задолженности в отраслях, не относящихся к финансовому сектору.
Кроме того, экономисты МВФ подчеркивают необходимость ускорить реформу госпредприятий Китая, отказаться от количественных целевых показателей роста и продолжить работу с рисками в финансовой отрасли, "даже если такие изменения приведут к некоторой финансовой напряженности и замедлению роста".
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