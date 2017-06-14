Проект новых санкций США против РФ: сроки кредитов для банков урезаются с 90 дней до 14

Согласно опубликованному на сайте Сената США тексту проекта новых санкций против России, американцам может быть запрещено предоставлять какое-то финансирование российским контрагентам из финансового сектора со сроком погашения более 14 дней.

«Директива запрещает реализацию американцами или находящимися в США людьми каких бы то ни было трансанкций, предоставления финансирования и других сделок с новым сроком погашения более 14 дней или нового капитала», - указывается в документе. В настоящее время ограничение по сроку погашения кредитов для российских банков составляет 90 дней.

Для компаний российского энергетического сектора срок погашения нового долга при принятии этого проекта будет ограничен 30 днями.

Данный законопроект оформлен в виде поправки к проекту новых санкций против Ирана (Countering Iran's Destabilizing Activities Act of 2017). Она была внесена сенатором Митчем Макконнелом - лидером большинства.

Введение новых санкций связывается с кризисом в Восточной части Украины, хакерской деятельностью и нарушениями прав человека в России.

