Макрон заявил, что двери ЕС для Великобритании открыты до Brexit

До окончания процесса переговоров по Brexit двери Евросоюза для Великобритании будут оставаться открытыми. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже.

В то же время, по словам Макрона, после начала переговоров вернуться в состав ЕС Соединенному Королевству будет сложнее. Французский лидер добавил, что уважает самостоятельное решение британцев покинуть Евросоюз.

Мэй в свою очередь отметила, что запланированный график Brexit будет соблюден. "Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся на следующей неделе", - продолжила британский премьер.

По итогам досрочных парламентских выборов Консервативная партия Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте. Тори получили 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262. Несмотря на это, Мэй намерена остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.