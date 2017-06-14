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Макрон заявил, что двери ЕС для Великобритании открыты до Brexit
08:03 14.06.2017 |
До окончания процесса переговоров по Brexit двери Евросоюза для Великобритании будут оставаться открытыми. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже.
В то же время, по словам Макрона, после начала переговоров вернуться в состав ЕС Соединенному Королевству будет сложнее. Французский лидер добавил, что уважает самостоятельное решение британцев покинуть Евросоюз.
Мэй в свою очередь отметила, что запланированный график Brexit будет соблюден. "Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся на следующей неделе", - продолжила британский премьер.
По итогам досрочных парламентских выборов Консервативная партия Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте. Тори получили 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262. Несмотря на это, Мэй намерена остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.
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