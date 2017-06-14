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Информация об агентстве
США намерены усилить контроль за китайскими инвестициями в сфере технологий - агентство
07:58 14.06.2017 |
США настроены усилить контроль за китайскими инвестициями в Кремниевой долине с целью лучшей защиты особо важных для страны технологий, передает агентство Рейтер со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По данным агентства, особое беспокойство вызывает интерес Китая в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение. Эти области в последние годы все чаще привлекают китайский капитал. Как отмечает агентство, беспокойство заключается в том, что эти передовые технологии, разработанные в США, могут использоваться Китаем для укрепления своих военных возможностей и, возможно, их продвижения в стратегических отраслях.
Правительство США в настоящее время намерено укрепить роль Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). В неопубликованном докладе Пентагона, попавшем в распоряжение агентства, предупреждается, что Китай обходит контроль США и получает доступ к особо важным технологиям посредством транзакций, которые в настоящее время не служат поводом для проверок CFIUS.
"Мы рассматриваем CFIUS, чтобы взглянуть на долгосрочное здоровье и безопасность экономики США, учитывая хищническую практику Китая", - заявил один из неназванных чиновников администрации Трампа, говоря о "грабительских методах" Китая в сфере технологий.
Как отмечает агентство, во время администрации экс-президента США Барака Обамы CFIUS предотвратил попытки Китая приобрести производителей высококлассных чипов.
По словам помощника чиновника сенатора Джона Корнина, он сейчас разрабатывает законодательство, которое даст CFIUS больше полномочий блокировать инвестиции в сфере технологий. Новое законодательство будет требовать от CFIUS усилить контроль над покупателями из стран, которые считаются потенциально опасными для нацбезопасности. Список стран утвердит CFIUS, кто его создаст не уточняется.
"Искусственный интеллект - одна из многих передовых технологий, к которым Китай стремится и которая имеет возможное военное применение", - заявил помощник Конина, пожелавший остаться неназванным. По его словам, эти технологии пока что настолько новы, что американские системы экспортного контроля пока что не определили, как их охватывать.
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