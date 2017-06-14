Россия стремится посеять хаос в международных отношениях, считает глава Пентагона

Россия нацелена на подрыв международных альянсов, и стремится посеять хаос в международных отношениях, считает глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

"Я полагаю, что нарушение международного порядка - это то, что Россия опрометчивым образом считает полезным для неё", - сказал он на слушаниях в сенате США во вторник.

Дж.Мэттис пояснил, что Россия не только нацелена против США и Европы, но и также "пытается подорвать любой вид многосторонних альянсов, которые, по моему мнению, оказывают стабилизирующее влияние в мире".

Ранее американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что, по мнению Вашингтона, российские хакеры стояли за взломом государственного информагентства Катара (QNA), чья публикация фальшивого заявления эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани спровоцировала серьезный политический кризис в регионе.

Вместе с тем, Си-Эн-Эн отметил, что пока остается неясным, стоят ли за взломом криминальные группировки, или же атака была осуществлена "российскими службами безопасности, обвиненными во взломах во время выборов".

