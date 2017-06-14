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Шеф Пентагона обвинил Россию в нарушении Договора об открытом небе
07:24 14.06.2017 |
Россия нарушала положения Договора об открытом небе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Мне было доложено об этом, и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время", - заявил он во вторник на слушаниях в сенате США.
По словам шефа Пентагона, "в ряде случаев, похоже, имело место нарушение". Эти нарушения, по словам Дж.Мэттиса, выражались в том, что "над некоторыми территориями нам не давали пролетать".
"По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения", - сказал глава Пентагона, отвечая на уточняющий вопрос одного из сенаторов.
Договор по открытому небу был подписан 1992 года в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001 году. Участниками договора являются 33 государства. Договор предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
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