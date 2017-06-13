Закон, принятый венгерским парламентом, сравнивают с российским законом "об иностранных агентах".

Парламент Венгрии принял закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием.

Как сообщает Би-Би-си, закон поддержали 130 парламентариев, против документа высказались 44. Еще 24 человека воздержались.

Согласно закону, неправительственные организации, получающие из-за рубежа финансирование на сумму не менее 24 тысяч евро, должны будут зарегистрироваться в качестве "организаций, получающих иностранное финансирование", и каждый год предоставлять более подробную отчетность.

В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан обвинил неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, во вмешательстве во внутренние дела страны.

В первую очередь это обвинение касалось организаций, которые поддерживает американский миллионер венгерского происхождения Джордж Сорос.

В апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов.

Закон, в частности, обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки в стране их регистрации. Такое требование означает, что в стране могут быть закрыты учебные заведения, существующие на средства Сороса.

В частности, может быть закрыт Центрально-Европейский университет (CEU), который зарегистрирован в США, но не имеет там учебного заведения.

"Иностранные агенты"

Закон, принятый венгерским парламентом, сравнивают с российским законом "об иностранных агентах".

Российский закон, по которому НКО, получающие иностранное финансирование, стали признаваться "иностранными агентами", был принят в 2012 году после массовых протестов за честные выборы в 2011-2012 годах. Чиновники и депутаты тогда говорили, что протесты финансируются из-за рубежа.

Согласно росссийскому закону, "агентами" признаются организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

С тех пор в реестр "агентов" попали ассоциация "Голос", "Мемориал", "Левада-центр", ассоциация "Агора" и другие.

В России деятельность фондов "Содействие" и "Открытое общество", которые финансировал Сорос, находилась под пристальным вниманием властей последние 10 лет.

В 2015-м году оба фонда были объявлены "нежелательными организациями", а многие из получателей соросовских грантов в среде правозащитных организаций - иностранными агентами.

Среди бенефициаров этой благотворительности был и Европейский университет в Петербурге, в последние месяцы также подвергающийся давлению.