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Минфин США предложил масштабные изменения регулирования в финансовой отрасли
10:34 13.06.2017 |
Министерство финансов США в понедельник обнародовало многочисленные рекомендации, касающиеся изменения регулирования финансовой отрасли и учитывающие целый ряд пожеланий Уолл-стрит, пишет The Wall Street Journal.
При этом предложения Минфина во многом расходятся с законопроектом Республиканской партии Financial Choice Act, который Палата представителей Конгресса США одобрила в прошлый четверг.
На данный момент документ Минфина - наиболее детальное воплощение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа о дерегулировании в финсекторе. Рекомендации затрагивают широкий спектр вопросов - от ипотечного кредитования до торговых операций крупных банков. В дальнейшем от Минфина ожидаются дополнительные рекомендации для управляющих компаний и страховщиков.
Администрация США утверждает, что принятые при предыдущем президенте Бараке Обаме правила, включая закон США о финансовой реформе 2010 года (закон Додда-Фрэнка) излишне ужесточают регулирование финансовой отрасли, что препятствует нормальному функционированию и росту экономики.
"Мы попытались найти правильное соотношение между удалением ненужных обременительных правил и ограждением налогоплательщиков от рисков", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Доклад Минфина был тепло принят представителями финансовой отрасли и республиканцами, но его резко раскритиковали многие демократы и организации по защите прав потребителей.
Для реализации некоторых из рекомендаций Минфина потребуется одобрение их Конгрессом: например, в случае освобождения небольших банков от действия "правила Волкера" (запрет на торговые операции финкомпаний с использованием собственных средств - proprietary trading) или ограничения полномочий Департамента по защите прав потребителей.
Для других изменений потребуется виза чиновников, которые еще не были назначены администрацией США и вряд ли будут назначены в ближайшие месяцы. Кроме того, большинство рекомендаций Минфина должны быть утверждены Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).
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