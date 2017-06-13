Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга ЮАР до "Baa3" с "Baa2".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтингам присвоен прогноз на уровне "негативный".

Краткосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга страны был ухудшен до "(P)P-3" с "(P)P-2".

Потолок долгосрочных рейтингов ЮАР по облигациям и депозитам, номинированным в национальной валюте, агентство снизило до "A2" с "A1", потолок долгосрочного и краткосрочного рейтингов облигаций в иностранной валюте - до "A3/P-2" с "A2/P-1", потолок долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте - до "Baa3" с "Baa2", потолок краткосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте - до "P-3" с "P-2".

Таким образом Moody's завершило пересмотр рейтингов, который был начат 3 апреля 2017 года.

Основными причинами снижения рейтингов стали ослабление институциональной структуры ЮАР; ухудшение перспектив экономического роста, что отражает политическую неопределенность и замедление прогресса в проведении структурных реформ; продолжающееся ухудшение финансовой силы страны из-за увеличивающегося госдолга и непредвиденных расходов, отмечается в сообщении агентства.

