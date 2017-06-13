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В сенате США согласовали на двухпартийном уровне ужесточение санкций против РФ - сенатор
08:29 13.06.2017 |
Сенаторы от Республиканской и Демократической партии согласовали вопрос об ужесточении санкций против России, сообщил журналистам председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.
Сенаторы договорились включить новые меры против России в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия. Этот законопроект планируется вынести на голосование на текущей неделе.
При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменять или ослаблять санкции без согласования с конгрессом.
Россия обвиняется в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США. Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения, сообщают СМИ.
"Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - прокомментировал межпартийную договоренность лидер демократов в сенате Чак Шумер.
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