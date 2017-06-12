Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за присоединение к США - СМИ

В Пуэрто-Рико на референдуме 97% избирателей проголосовали за присоединение к США, сообщает Радио Свобода.

"Согласно результатам референдума, решение о "государственности" в составе США поддержали 97,2 процента граждан (более 480 тыс человек), при этом 1,5% высказались за независимость острова и 1,3 процента вообще не захотели менять его статус", - говорится в сообщении на сайте информационной службы.

Явка избирателей составила лишь 23% из числа 2,2 млн зарегистрированных избирателей.

Такая низкая активность была вызвана призывами бойкотировать референдум со стороны оппозиционных партий, который они называли "несущественным событием", "цирком" и "маскарадом".

Действующий губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселли призвал граждан поддержать статус острова как 51-го штата США.

Референдум совпал с 100-летним юбилеем, когда Америка предоставила пуэрториканцам гражданство США. Однако жителям острова не разрешено голосовать на президентских выборах, а также они имеют ограниченное представительство в Конгрессе. Несмотря на результаты референдума, именно Конгресс США принимает любые решения об изменениях в политическом статусе территории.

В последние годы Пуэрто-Рико переживает серьезные экономические проблемы, государственный долг острова составляет $73 млрд.

