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В Лондоне оглашен состав нового правительства Британии
07:51 12.06.2017 |
Премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что в новом составе кабмина представлен "весь талант Консервативной партии".
"Нам необходимо провести успешный "брексит". Мы будем иметь дело с острыми вопросами: психическим здоровьем, достойным техническим образованием для молодежи и кризисом доступного жилья", - добавила премьер.
Премьер также подтвердила, что хотела бы проработать на посту полный срок.
Как отмечает Би-Би-си, наиболее значительная перемена - выдвижение Дэмиана Грина, друга и сподвижника Терезы Мэй, на пост кабинет-министра - по сути, второго человека в руководстве страной.
Грин, знакомый с Мэй уже около 40 лет, заменит в этой должности другого консерватора, Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.
Дэвид Гок стал министром труда и пенсий. Ранее он был заместителем руководителя казначейства.
Бывший министр юстиции Майкл Гоув, изгнанный из правительства Терезы Мэй год назад после референдума о выходе Британии из ЕС, вернулся в правительство как министр природы, продовольствия и сельского хозяйства.
Экс-глава министерства энергетики и бывший кандидат в премьерское кресло Андреа Лидсом стала лидером Палаты общин.
Новым министром юстиции стал Дэвид Лидингтон, сменив на этом посту Лиз Трасс. Она, в свою очередь, перемещена на должность заместителя министра финансов.
Большинство остальных членов кабинета сохранили свои портфели.
Ожидалось, что Тереза Мэй проведет масштабные перестановки в своем правительстве после всеобщих выборов, состоявшихся в минувший четверг. Однако ее пространство для маневра оказалось ограничено, ввиду того, что возглавляемая ею партия консерваторов не сумела заручиться абсолютным большинством мест в парламенте.
Кабинет министров Британии: сохранившие свой пост
Министр финансов (канцлер казначейства) - Филип Хаммонд
Министр внутренних дел - Эмбер Радд
Министр иностранных дел - Борис Джонсон
Министр по выходу из Евросоюза - Дэвид Дэвис
Министр обороны - Майкл Фэллон
Министр здравоохранения - Джереми Хант
Министр по делам общин - Саджид Джавид
Министр по международному развитию - Прити Пател
Министр транспорта - Крис Грейлинг
Министр по делам бизнеса и энергетики - Грег Кларк
Большинство позиций, включая секретаря казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг, министра здравоохранения Джереми Ханта и отвечающего за иностранные дела главу Форин-офиса Бориса Джонсона, остались неизменными.
Сохранивший свой пост Джонсон снова заявил в воскресенье о своем доверии Мэй: "Я продолжу поддерживать ее, и все, кого я знаю, также поддержат ее".
"С такими-то перестановками римейнеры [сторонники сохранения членства Британии в ЕС] получат большинство в кабинете министров, когда он соберется", - написал бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, твердый сторонник выхода страны из Евросоюза.
Пока остается неясным, какую именно форму примет соглашение тори с Демократической юнионистской партией, однако обе партии выразили желание работать дальше в этом направлении.
Эта консервативная правоцентристская партия популистского толка выступает под националистическими лозунгами. Она также выступает против абортов и однополых браков.
Министр обороны Майкл Фэллон заявил, что в целом поддерживает договоренности между партиями, однако не согласен с позицией североирландской партии по вопросам гей-браков.
Лидер лейбористов Джереми Корбин также заявил о готовности сформировать правительство.
Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в нижней палате, однако потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.
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