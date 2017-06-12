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В ближайшие недели будет принят законопроект об ужесточении санкций США против России - сенатор
07:20 12.06.2017 |
Сенат конгресса США в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы", - сказал сенатор в интервью телеканалу CBS.
В вину России он также вменил "поставки оружия движению "Талибан" для убийства американских солдат в Афганистане", "сговор с Асадом" (президент Сирии Башар Асад - ИФ), что позволяет ему "сохранять химическое оружие".
Отказ от одобрения законопроекта, по словам сенатора, будет означать "предательство демократии"
При этом, Л.Грэм уверен, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура.
"Я думаю, он подпишет его. Если нет, мы собираемся преодолеть его вето", - заверил он, и добавил: "Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций".
Американское издание Politico считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия, в целом позиции демократов и республиканцев в отношении антироссийских санкций сближаются.
"В сенате обе партии находятся на грани соглашения по вопросу о более жестких санкциях против России, отталкивая локтями президента Трампа, который исключил российское вмешательство в выборы 2016 года", - пишет издание.
Разногласия между представителями двух партий в конгрессе касаются лишь того, "насколько сильным должен быть удар по России". Демократы добиваются принятия закона, который не позволит Д.Трампу ослабить санкции, в то время, как республиканцы считают "связывание рук" президенту чрезмерным.
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