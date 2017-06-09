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Слова Коми в Сенате не приведут к импичменту Трампа
17:53 09.06.2017 |
Репутация Трампа запятнана, однако всерьез ему ничто не угрожает: таков итог слушаний в Сенате уволенного директора ФБР Джеймса Коми. Хотя в результате и стали известны новые подробности, проливающие свет на самонадеянное и вызывающее поведение президента США, доказательства возможного нарушения Трампом закона по-прежнему отсутствуют.
Американцы воспринимают политическую драму в Вашингтоне по-разному. Для демократов слушания стали еще одним доказательством того, что нынешний президент США не только не подходит на эту роль, но еще и опасен. В свою очередь фанаты Трампа еще больше убедились в том, что их герой - политический аутсайдер - стал жертвой интриг, сплетенных либеральным вашингтонским истеблишментом.
Остальные же охотно бы абстрагировались от этого политического балагана. Однако это у них не получится, ведь происходящее в Вашингтоне будет иметь серьезные последствия. Очевидно, что Трамп пока останется на своем посту. Однако ему станет все сложнее управлять страной, продвигать законопроекты через Конгресс и проводить независимую внешнюю политику. Хотя республиканцы и контролируют обе палаты парламента, они поддерживают ослабленного президента лишь нехотя. Пока практически ничто не говорит о том, что администрация Трампа в обозримом будущем выполнит обещанное и примет налоговую реформу и реформу здравоохранения.
Импичмент Трампа маловероятен
После того, как Коми заслушали в Сенате, стало очевидно, что Вашингтон будет и дальше заниматься в первую очередь сам собой. Похоже, что американское правительство парализовано, его членам вряд ли удастся разрядить обстановку. Трамп отрицает, что оказывал какое-либо влияние на ход текущего расследования, Коми утверждает обратное. Это не позволяет начать процесс импичмента в отношении Трампа - даже если этого хотят многие демократы.
Противники Трампа в партии республиканцев не осмеливаются нанести своему президенту удар в спину. Процесс отстранения главы Белого дома от власти может длиться несколько лет и завершиться непредсказуемым образом. Учитывая, что после выборов прошло так мало времени, решение запустить процедуру вызвало бы у большинства американцев недоумение. Поэтому вашингтонские политики смогут попросту посещать одно слушание за другим - вплоть до летних каникул.
Слабость США - на руку Москве и Пекину
Столь большая неопределенность играет на руку Москве и Пекину. Чем слабее становится Вашингтон, тем сильнее кажутся его противники. Если США сдают лидерские позиции в каком бы то ни было вопросе, Россия и Китай пытаются заполнить вакуум - и зачастую успешно. Китай расширяет свое влияние в странах Африки, Россия - на Ближнем и Среднем Востоке.
На этом фоне друзья Америки - в первую очередь Германия - хотят, чтобы процесс в Вашингтоне как можно быстрее завершился. Однако жернова демократии за океаном мелют очень тщательно. И медленно.
Миодраг Шорич, руководитель корпункта DW в Вашингтоне
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