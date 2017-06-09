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The Guardian: Тереза Мэй будет формировать новое коалиционное правительство
13:42 09.06.2017 |
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась о формировании правительственной коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, сообщает интернет-сайт газеты The Guardian со ссылкой на источники. В 12.30 по местному времени (14.30 EET) Мэй намерена встретиться с королевой, чтобы обсудить с ней формирование кабинета министров. По данным телеканала Sky News, состав нового правительства может быть объявлен во второй половине дня 9 июня.
О намерении Терезы Мэй сформировать новое правительство несмотря на потерю абсолютного большинства в парламенте ранее заявил пресс-секретарь британского премьер-министра.
Исход выборов: потеря консерваторами абсолютного большинства
Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй утратила абсолютное парламентское большинство в парламенте после прошедших в стране досрочных парламентских выборов. Согласно результатам подсчета голосов почти во всех 650 избирательных округах, консерваторы не смогли получать 326 мест, необходимые для формирования правительства без заключения коалиции. По прогнозам, максимальное количество, на которое они могут рассчитывать, не превысит 318 мест.
Лейбористской партии, возглавляемой Джереми Корбином, также не удалось заручиться абсолютным парламентским большинством, в связи с чем в стране сложилась ситуация "подвешенного парламента". Лидер лейбористов уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, однако премьер заявила, что она не собирается покидать свой пост.
Исход выборов позволяет Терезе Мэй сформировать новое правительство двумя способами: сформировав коалицию с другими партиями или же создав правительство меньшинства. Три крупные партии в новом парламенте изначально заявили о нежелании заключать союз с консерваторами. Лейбористы отвергают возможность коалиции с партией Мэй по идеологическим причинам, Шотландская национальная партия, которая может рассчитывать на 35 мест, резко выступает против Brexit, "Либеральные демократы" также не рассматривают возможность создания правительства с Консервативной партией.
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