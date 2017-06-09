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Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься
08:28 09.06.2017 |
Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Как отмечает Би-Би-си, такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет.
Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.
После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал принятие законопроекта важным моментом в истории страны.
Как отмечают японские СМИ, отречение произойдет, вероятнее всего, к концу 30-го года правления Акихито, то есть в декабре 2018 года.
Император Акихито занял трон после смерти своего отца, императора Хирохито, в 1989 году. В последние годы он перенес операцию на сердце и лечился от рака простаты.
В августе в обращении к нации он сказал, что начинает чувствовать ограничения, которые налагает на него возраст, и что это привело его к размышлениям о роли и обязанностях императора.
Закон запрещает императору высказываться по вопросам политики, поэтому император Акихито не мог прямо сказать, что хочет отречься от престола.
Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.
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