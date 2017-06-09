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США сбили в Сирии беспилотник, стрелявший по силам коалиции
08:22 09.06.2017 |
США сбили в Сирии беспилотник лояльных Дамаску формирований, который открыл огонь по силам коалиции во главе с Вашингтоном, сообщил американский военный представитель - полковник Райан Диллон в четверг, 8 июня. По его словам, дрон выстрелил по земной поверхности, не причинив вреда бойцам коалиции, патрулировавшим местность в южной части Сирии.
В то же время Диллон заявил журналистам в Вашингтоне, что сбитый беспилотник намеревался атаковать силы коалиции и исключил возможность того, что он сделал предупредительный выстрел. По словам американского представителя, еще ранее США нанесли удар по грузовикам с оружием, двигавшимся в направлении проамериканских сирийских формирований возле города ат-Танф на юге Сирии.
Эксперты отмечают, что уничтожение беспилотника знаменует собой новый крупный виток эскалации напряженности между Вашингтоном и силами, поддерживающими режим президента Сирии Башара Асада.
Это уже третий американский удар за последние три недели. 6 июня США нанесли воздушный удар по проиранским бойцам, которые, по их мнению, представляли угрозу для проамериканских формирований в южной части Сирии. Альянс сил, лояльных Асаду, 7 июня предупредил, что он будет атаковать американские позиции в Сирии, если США "перейдут красную линию".
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