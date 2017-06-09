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Евросоюз создает военный командный центр
08:18 09.06.2017 |
Евросоюз устранил последнее препятствие к созданию европейского командного центра для управления военными операциями за границей. Страны-члены ЕС в четверг, 8 июня, одобрили правовую базу для открытия центра, который на первом этапе будет руководить инструкторскими миссиями Евросоюза в Мали, Сомали и Центральноафриканской республике.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини назвала это важным шагом, который усилит обороноспособность Европы.
Планы создания военного командного центра ЕС на протяжении многих лет торпедировались Великобританией, которая в сфере обороны традиционно делает ставку на НАТО. Однако после голосования по Brexit, Евросоюз предпринял новую попытку создать европейский оборонный союз вместе с командным центром.
На первом этапе в этом центре будут работать 25 человек, которые будут координировать инструкторские миссии ЕС за рубежом и руководить ими. При этом военный центр будет тесно сотрудничать с гражданским штабом, что позволит ускорить реакцию ЕС на любые кризисы, отмечают эксперты.
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