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Популярность Меркель выросла до уровня 2015 года
08:06 09.06.2017 |
Популярность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) достигла того же уровня, что и до начала миграционного кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, опубликованные поздно вечером в четверг, 8 июня. В рейтинге ведущих политиков глава Христианско-демократического союза (ХДС) добилась своего лучшего показателя с августа 2015 года: 64 процента респондентов удовлетворены работой канцлера - это на один процентный пункт больше, чем месяцем ранее.
В то же время главный соперник Меркель на выборах в бундестаг Мартин Шульц (Martin Schulz) получил поддержку лишь 36 процентов опрошенных, что стало самым низким его показателем за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend. По сравнению с результатом предыдущего месяца глава Социал-демократической партии (СДПГ) потерял 6 процентных пунктов.
Разрыв между Меркель и Шульцем отразился и в опросе о том, за кого респонденты проголосовали бы, если бы выборы проходили сейчас. За канцлера проголосовали бы 53 процента (на 4 пункта больше, чем месяцем ранее), а за лидера СДПГ - 29 процентов (на 7 пунктов меньше, чем месяцем ранее) участников исследования. 13 процентов не поддержали бы ни одного из них (прирост в 3 пункта по сравнению с предыдущим опросом).
После Меркель в рейтинге популярности политиков следует министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Его деятельностью на этом посту довольны 63 процента участников опроса - почти столько же, сколько поддержали главу МИД Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel).
В конце апреля кандидат в канцлеры Шульц получил выговор от Европарламента за кадровые решения, принятые им на посту главы Европарламента. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы поставить под вопрос решения о продвижениях по службе и выплате премий, принятые им в бытность председателем Европарламента.
Выборы в бундестаг пройдут в ФРГ 24 сентября 2017 года.
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