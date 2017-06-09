Джеймс Коми обвинил Трампа во лжи и клевете на ФБР

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке сената США обвинил президента страны Дональда Трампа во лжи и клевете на свое ведомство, сообщает Би-Би-си.



По словам Коми, объяснения Трампа по поводу причин его увольнения смутили его, так как ранее президент уверял его, что он прекрасно справляется со своей работой.

"Меня очень смутило, когда я узнал из теленовостей, что президент уволил меня из-за расследования, связанного с Россией... Это показалось мне бессмысленным", - сказал он.

Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь, прямая и простая", - резюмировал Коми.

10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

На слушаниях в четверг Коми подчеркнул, что его увольнение было и правда связано с этим расследованием.

"Да, я так считаю, потому что я видел, как президент говорил об этом по телевидению", - сказал он.

Экс-глава ФБР также признался, что после разговоров с Трампом он начал вести записи бесед, поскольку у него появилось предчувствие, что позднее он сможет использовать их "не только для своей защиты, но и для защиты ФБР".

В ходе слушаний Коми также рассказал, что "как минимум несколько сотен, а возможно, тысячи" организаций в США подвергались атакам российских хакеров в ходе избирательной кампании. При этом Коми не стал приводить конкретных примеров хакерских атак.

Экс-глава ФБР в четверг отвечает на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года и возможной причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

Вступительное слово Коми было опубликовано накануне слушаний. Согласно тексту этой речи, экс-глава ФБР даст показания, что президент просил его прекратить расследование увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Коми говорит, что Трамп назвал расследование о его связях с Россией "нависшей над ним тучей".