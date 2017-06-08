Финансовые новости
- |
- 08.06.17
- |
- 17:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2017-19 гг., понизил прогноз инфляции
16:19 08.06.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
Прогноз экономического подъема в регионе на 2018 год улучшен до 1,8% с 1,7%, на 2019 год - до 1,7% с 1,6%.
Эксперты ЕЦБ также понизили прогноз инфляции в регионе на текущий год - до 1,5% с 1,7%, на 2018 год - до 1,3% с 1,6%, на 2019 год - с 1,7% до 1,6%.
Пересмотр прогнозов темпов роста потребительских цен в еврозоне главным образом связан с ценами на энергоносители, отметил М.Драги.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отменил государственное регулирование цен на продукты питания
|Бои на Донбассе. Террористы пытаются отбросить ВСУ на Светлодарской дуге
|Бои за Бахмутку. Почему ВСУ были вынуждены наступать на Желобок
|Страховщики платят все больше по страховым случаям ДТП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2017-19 гг., понизил прогноз инфляции
|ЕЦБ не стал менять процентные ставки, сохранил объем QE на 60 млрд евро в месяц
|Назарбаев: Китай стал основным партнером Казахстана
|Индия - бедная страна, но много тратит на космос. У нее есть 4 причины
|Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с Байконура после годового перерыва
|В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы
Это интересно
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин
|Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей