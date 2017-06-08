ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2017-19 гг., понизил прогноз инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Прогноз экономического подъема в регионе на 2018 год улучшен до 1,8% с 1,7%, на 2019 год - до 1,7% с 1,6%.

Эксперты ЕЦБ также понизили прогноз инфляции в регионе на текущий год - до 1,5% с 1,7%, на 2018 год - до 1,3% с 1,6%, на 2019 год - с 1,7% до 1,6%.

Пересмотр прогнозов темпов роста потребительских цен в еврозоне главным образом связан с ценами на энергоносители, отметил М.Драги.

