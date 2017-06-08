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Индия - бедная страна, но много тратит на космос. У нее есть 4 причины
10:14 08.06.2017 |
Индийская организация космических исследований (ISRO) назвала день запуска своей самой тяжелой ракеты, которая весила 640 тонн и вывела на орбиту спутник весом 3000 кг, историческим.
Ракета, весящая как пять полностью загруженных "боингов 747" или 200 взрослых слонов, была запущена в космос с использованием местных технологий; этот запуск планировался целое десятилетие.
Индию часто критикуют за то, что она тратит деньги на космические проекты, когда почти четверть ее населения живет ниже официальной черты бедности.
Корреспондент Тамильской службы Би-би-си Сивамакришнан Парамесваран объясняет, почему космос так важен для Индии.
Дешевизна
Индия утверждает, что стоимость ее программы по мировым меркам не так уж высока. Стоимость запуска составила около 5 млн долларов США.
С ожидаемым сроком службы в 10 лет эксплуатационные расходы в год сокращаются еще больше - до уровня, который индийская космическая отрасль называет "очень дешевым".
Индия постоянно наращивает свои бюджетные ассигнования на научные исследования, и особенно космические. Фактически, это отчасти было ответом на критику, что она не финансирует науку должным образом.
Растущая индустрия
США, Франция и Россия контролируют почти 75% спутникового рынка, который оценивается почти в 6 млрд долларов и становится все более прибыльным.
И сейчас и Индия надеется заполучить большую долю этого рынка.
"Космическая экономика" включает в себя запуск спутников весом от нескольких килограммов до сотен килограммов.
По данным Ассоциации спутниковой индустрии, на этом многомиллиардном рынке у Индии чуть более половины процента, в то время как у Китая - 3%.
Индия в прошлом не могла привлечь клиентов для запуска спутников из-за ограничений, связанных с ракетами-носителями, и в части запусков страна сильно зависела от Франции. Все это ушло в прошлое.
Завоевание рынка
Большинство метеорологических и коммуникационных спутников весят почти четыре тонны, и для их запуска требуется крупная ракета.
С последним запуском Индия направила международному сообществу четкий сигнал о наличии недорогой альтернативы.
Недавно она успешно запустила за один раз 104 спутника разного размера, укрепив доверие к своей космической промышленности.
Глобальный рынок спутниковой связи, включающий в себя создание спутников, запуск и поддержание связи между ними, составляет 120 млрд долларов, и в последние годы он еще больше увеличился благодаря росту спроса на связь.
По мнению аналитиков, Индия, что с ее более низкими издержками, может стать центром растущей индустрии запуска спутников.
Привлечение других стран
Критики ставят под сомнение целесообразность того, что Индия вкладывает огромные средства в развитие науки, тогда как комплексное социальное развитие страны явно отстает.
Миллионы людей в Индии по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, бесперебойному электроснабжению, современным туалетам, автомобильным дорогам и железнодорожному транспорту.
Но правительства страны, одно за другим, утверждают, что расходы на науку и технику ведут к всестороннему социальному развитию.
И последний запуск тому пример. Индия надеется, что привлечет развивающиеся страны, убедит их использовать именно ее космическую индустрию для своих запусков и не обращаться к западным государствам.
И, несмотря на критику, Индия продолжает вкладывать деньги: бюджет снова увеличен, и теперь есть даже планы полета на Венеру.
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