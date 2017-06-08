В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

Плакаты с лицами Терезы Мэй и Джереми Корбина в Лондоне

В Великобритании в четверг, 8 июня, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись с 7 утра по местному времени (9.00 мск) до 22 часов вечера (00.00 мск). Подсчет голосов будет длиться всю ночь после завершения голосования, и окончательные результаты станут известны только во второй половине дня 9 июня.

Последние выборы в палату общин прошли в Великобритании в 2015 году, и следующее голосование по закону должно было состояться только через пять лет. Но в июне прошлого года граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Европейского Союза, после чего тогдашний премьер Дэвид Кэмерон подал в отставку и его пост заняла Тереза Мэй. В апреле текущего года она объявила о проведении досрочных выборов, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о Brexit.

Правда, в апреле, когда Мэй объявляла о выборах, ее Консервативная партия опережала ближайших соперников, лейбористов, на 20-24 процентных пункта. За прошедшие несколько месяцев разрыв сократился до нескольких процентных пунктов. В итоге не исключено, что консерваторы не смогут сохранить нынешний перевес. По итогам голосования 2015 года они занимали 330 из 650 мест в парламенте, а их ближайшие соперники - лейбористы - 229 мест.

Brexit останется в силе

Ни одна из лидирующих партий не предлагает отказаться от Brexit и остаться в составе Евросоюза. Консерваторы во главе с Мэй выступают за "жесткий" Brexit с отказом от единого рынка и открытых границ, а лейбористы под руководством Джереми Корбина - за "мягкий" Brexit с сохранением определенного уровня интеграции с Евросоюзом. Прямые переговоры об условиях выхода из ЕС начнутся сразу после британских выборов. Формальный выход Великобритании из европейского сообщества пока запланирован на 29 марта 2019 года.

В Великобритании палата общин формируется на основе мажоритарной системы относительного большинства по одномандатным округам. Для получения депутатского мандата кандидату необходимо набрать простое большинство голосов избирателей. Вместе с тем партии для успеха нужно не большинство голосов избирателей по всей стране, а победа ее кандидатов в большинстве избирательных округов. Так, например, правые националисты из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) во главе с Найджелом Фаражем набрали на выборах в 2015 году 12,6% голосов. Но при этом большинство в своем округе набрал всего один их кандидат, поэтому только он и представлял UKIP в палате общин (пока в марте не вышел из партии).