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КНДР запустила несколько противокорабельных ракет
07:40 08.06.2017 |
Северная Корея в четверг, 8 июня, осуществила пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет малой дальности. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в официальном заявлении. Из сообщения следует, что ракеты были пущены из района города Вонсана на восточном побережье и пролетели около 200 км в направлении Японского моря.
29 мая КНДР оттуда же запустила баллистическую ракету малой дальности, приземлившуюся в территориальных водах Японии, что вызвало протест Токио и Сеула. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин незамедлительно созвал заседание Национального совета по безопасности.
Пхеньян в последние месяцы ускоряет разработку ядерного оружия и проводит ракетные испытания почти еженедельно. Предыдущий запуск был произведен 21 мая. Тогда была протестирована баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерную боеголовку. После этого глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что "этот тип ракет должен быть как можно скорее запущен в серийное производство".
2 июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении Северной Кореи.
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