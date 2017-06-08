Южная Корея приостановила размещение американских систем ПРО THAAD

Южная Корея приостанавливает на год размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, сообщает BBC.

Четыре недавно привезенные в Корею ракетные установки THAAD не будут развернуты. Две установки, которые уже размещены, останутся на своем месте.

Размещение американских систем ПРО, предназначенных, как заявляет Вашингтон, для защиты от возможной атаки со стороны КНДР, были подвергнуты критике не только соседним Китаем, но и многими жителями Южной Кореи. Местные жители выходили на акции протеста, заявляя, что размещение систем ПРО делает их города целью атак.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился проверить проверку экологической безопасности установок ПРО THAAD, которая может занять до года.

Мун Чжэ Ин уже выражал свое недовольство в связи с тем, что министерство обороны страны умышленно не проинформировало главу государства о доставке дополнительных ракетных установок американской системы.

Президент США Дональд Трамп в апреле сказал, что выставит Южной Корее счет на $1 млрд в качестве платы за развертывание американской системы ПРО. Официальный Сеул в ответ на это заявил, что никаких изменений в условиях контракта не предполагается.