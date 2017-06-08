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Турецкий парламент одобрил размещение военных на базе в Катаре
07:32 08.06.2017 |
Члены парламента Турции проголосовали за усиление сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, пишет в среду турецкое издание "Дейли сабах".
В соответствии с решением депутатов, Анкара сможет направить своих военнослужащих на базу, расположенную в Катаре.
Как отмечает АП, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне выразил поддержку Катару и обрушился с критикой на арабские страны, разорвавшие отношения с Дохой.
В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
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