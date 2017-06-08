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В результате двух нападений в Тегеране погибли 12 человек
16:50 07.06.2017 |
По меньшей мере 12 человек погибли и 39 пострадали в результате двух скоординированных нападений в Тегеране - первых атак с участием смертников за всю историю Исламской республики.
Как сообщает Би-Би-си, в среду утром группа людей в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, одновременно с этим нападению подвергся мавзолей аятоллы Хомейни, который находится в 20 км от парламента.
Власти Ирана также сообщили, что им удалось предотвратить третью атаку. Иранское министерство разведки объявило о задержании группы боевиков перед тем, как они намеревались осуществить нападение.
Информация о нападавших противоречива. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова. Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо. По некоторым данным, один из них совершил самоподрыв.
Примерно в это же время другая вооруженная группа ворвалась в мавзолей аятоллы Хомейни. Как сообщил глава пресс-службы мавзолея Али Халили, один из нападавших открыл огонь, а затем привел в действие пояс смертника и погиб.
Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России, Британии и многих других странах группировка "Исламское государство". В одном из аккаунтов группировки в социальных сетях появилось видео, снятое предположительно внутри здания парламента во время нападения.
По словам корреспондентов Персидской службы Би-би-си, жители Ирана шокированы произошедшим - они всегда гордились тем, что со времен окончания исламской революции 1979 года в их стране довольно безопасно по сравнению с соседями.
Скоординированная атака на парламент и мавзолей - первый случай нападения в Иране с участием смертников.
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