Коалиция во главе с США нанесла очередной удар по сторонникам Асада в Сирии

Международная коалиция под командованием США во вторник, 6 июня, нанесла удар по проправительственным силам на юге Сирии. Атака произведена внутри "зоны предотвращения конфликтов" неподалеку от базы Ат-Танф, сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США.

"Несмотря на предшествующие этому предупреждения, поддерживающие режим (президента Сирии Башара Асада. - Ред.) силы вторглись на территорию согласованной ранее зоны предотвращения конфликтов при поддержке танка, артиллерии, зенитного оружия, военных технических средств и свыше 60 военнослужащих", - отмечается в заявлении альянса.

Представители Центрального командования утверждают, что проправительственным силам было сделано несколько предупреждений, после чего коалиция уничтожила два артиллерийских орудия, зенитное оружие наступавших и подбила танк. В Вашингтоне также подчеркивают, что "коалиция не стремится бороться с сирийским режимом и проправительственными формированиями, но готова защитить себя, если силы, поддерживающие режим, откажутся покинуть бесконфликтную зону".

Российская сторона уже подвергла критике действия Вашингтона. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва будет настаивать на созыве внеочередного заседания Совбеза ООН в связи с произошедшим.

Это не первый удар альянса по сторонникам режима Асада в бесконфликтной зоне. Ранее аналогичный инцидент произошел 18 мая.