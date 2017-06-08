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Коалиция во главе с США нанесла очередной удар по сторонникам Асада в Сирии
07:54 07.06.2017 |
Международная коалиция под командованием США во вторник, 6 июня, нанесла удар по проправительственным силам на юге Сирии. Атака произведена внутри "зоны предотвращения конфликтов" неподалеку от базы Ат-Танф, сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США.
"Несмотря на предшествующие этому предупреждения, поддерживающие режим (президента Сирии Башара Асада. - Ред.) силы вторглись на территорию согласованной ранее зоны предотвращения конфликтов при поддержке танка, артиллерии, зенитного оружия, военных технических средств и свыше 60 военнослужащих", - отмечается в заявлении альянса.
Представители Центрального командования утверждают, что проправительственным силам было сделано несколько предупреждений, после чего коалиция уничтожила два артиллерийских орудия, зенитное оружие наступавших и подбила танк. В Вашингтоне также подчеркивают, что "коалиция не стремится бороться с сирийским режимом и проправительственными формированиями, но готова защитить себя, если силы, поддерживающие режим, откажутся покинуть бесконфликтную зону".
Российская сторона уже подвергла критике действия Вашингтона. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва будет настаивать на созыве внеочередного заседания Совбеза ООН в связи с произошедшим.
Это не первый удар альянса по сторонникам режима Асада в бесконфликтной зоне. Ранее аналогичный инцидент произошел 18 мая.
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