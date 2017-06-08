Трамп связал бойкот Катара со своим визитом на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп напрямую связал решение нескольких арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром со своим недавним визитом на Ближний Восток, сообщает Би-Би-си. Давление, которое другие страны оказывают на Катар, по мнению Трампа, может стать "началом конца ужасов терроризма".

"Приятно видеть, что визит в Саудовскую Аравию и встреча с королем и представителями еще 50 государств уже дает свои плоды. Они заявили, что займут твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, и все указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма", - написал Трамп в своем "Твиттере".

В конце мая Трамп отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве президента. Он посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину и принял участие в арабо-исламо-американском саммите, собравшем более 50 лидеров стран исламского мира.

Выступая на саммите, Трамп призвал лидеров Ближнего Востока объединиться против терроризма и взять на себя лидерство в борьбе с радикализацией.

"Народы Ближнего Востока не могут ждать, пока американская мощь сокрушит за них их врагов. Народы Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя, для своих стран и для своих детей", - заявил Трамп.

При этом он обрушился с критикой на Иран, обвинив его в дестабилизации региона, а также финансовой и военной поддержке террористов в Сирии и Йемене.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.

Граждане Катара должны покинуть территорию этих стран, воздушное пространство закрыто для катарских самолетов.

Отношения между Катаром и его соседями были напряженными уже несколько лет. Этому, в частности, способствовали отношения Катара с Ираном - главным соперником Саудовской Аравии в регионе.

Власти Катара назвали решение соседей прервать с ним связи необоснованным, но заверили, что это "не отразится на нормальной жизни граждан и жителей страны".