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Курс валюты Катара опустился до самой низкой отметки за последние восемь лет
18:41 06.06.2017 |
Курс национальной валюты Катара - катарского риала - упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года на волне опасений ухудшения его экономического положения после разрыва отношений с рядом арабских стран, в том числе, соседями по региону, сообщило агентство Рейтер.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.
Так, по данным Рейтер, на межбанковском валютном рынке за один доллар США во вторник дают 3,6470, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.
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