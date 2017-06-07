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Брексит уменьшил популярность недвижимости Лондона среди европейцев
16:11 06.06.2017 |
В первом квартале 2017 года доля выходцев из Старого Света в числе покупателей элитной собственности в центре британской столицы составила всего 8%. До исторического референдума о выходе из ЕС, во втором квартале 2016 года, этот показатель достигал 28%.
Такие данные обнародовала компания Hamptons International. Их подтверждают и другие профессионалы рынка. «Долгие годы в Лондон переезжали толпы французов, итальянцев и других представителей европейских стран. Теперь все драматически поменялось», - признается управляющий партнер агентства Property Visioon Роари Скарсбрик, пишет Financial Times.
«Да, у нас по-прежнему есть покупатели из Франции, Италии и Германии, но их доля значительно сократилась. И те из них, кто приобретает объекты, делают это по исключительно практическим соображениям», - добавляет эксперт.
По информации Hamptons International, наблюдается также резкий скачок числа европейских продавцов лондонской «элитки». В третьем квартале 2016 года их доля достигла 37% среди остальных собственников, выставляющих недвижимость на продажу.
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